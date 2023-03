Fête de la nature, marché aux fleurs Route de Gascogne Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’Évènement: 33490

33490 Saint-Maixant . EUR Une trentaine d’exposants, horticulteurs, pépiniéristes, mais aussi artisans, cosmétiques, alimentaire, décorations de jardin réunis autour de cette 8ème édition des floralies … Des amoureux des plantes pour fêter le printemps et la nature ! Buvette et restauration sur place, tombola. Entrée gratuite – 10h-18h Une trentaine d’exposants, horticulteurs, pépiniéristes, mais aussi artisans, cosmétiques, alimentaire, décorations de jardin réunis autour de cette 8ème édition des floralies … Des amoureux des plantes pour fêter le printemps et la nature ! Buvette et restauration sur place, tombola. Entrée gratuite – 10h-18h +33 6 30 53 77 82 ALASM Mairie de Saint-Maixant

