Spectacle humoristique : Comedy Trip Route de Garchizy Garchizy, vendredi 19 janvier 2024.

Garchizy Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

La commune de GARCHIZY accueille vendredi 19 janvier à20h30 20 h 30, à la salle de l’Entre-Fêtes, le spectacle humoristique « Comedy Trip » de A. Pizzagalli et de K. Martineau.

Tarifs : 10 € pour les plus de 16 ans, 5 € pour les 12 0 16 ans et gratuit jusqu’à 11 ans.

Infos au 03.86.58.86.31

Route de Garchizy Salle Entre Fêtes

Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par OT NEVERS