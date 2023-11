Marché de Noël Route de Garaibie Ordiarp, 17 décembre 2023, Ordiarp.

Ordiarp,Pyrénées-Atlantiques

Dans la bonne ambiance avec des participants de qualité, le petite verre entre copains sur place, les cadeaux originaux de créateurs et artisans locaux, le repas sur le pouce avec des produits locaux, les animations sympas pour les enfants etc…(repli en cas de pluie au CAC).

Vous souhaitez y participer en tant qu’exposant ? Préinscrivez vous, avant le 30 novembre..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 13:00:00. EUR.

Route de Garaibie

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a good atmosphere with quality participants, a drink with friends on the spot, original gifts from local designers and craftsmen, a meal on the go with local products, fun activities for children etc…(fallback in case of rain at the CAC).

Would you like to take part as an exhibitor? Pre-register before November 30.

En un buen ambiente, con participantes de calidad, pequeñas copas con los amigos in situ, regalos originales de diseñadores y artesanos locales, una comida al paso con productos locales, actividades lúdicas para los niños, etc… (reserva en caso de lluvia en el CAC).

¿Desea participar como expositor? Preinscríbase antes del 30 de noviembre.

In der guten Atmosphäre mit qualitativ hochwertigen Teilnehmern, dem kleinen Umtrunk unter Freunden vor Ort, den originellen Geschenken von lokalen Designern und Handwerkern, dem schnellen Essen mit lokalen Produkten, den coolen Animationen für Kinder usw. (Ausweichmöglichkeit bei Regen im CAC).

Möchten Sie als Aussteller teilnehmen? Melden Sie sich vor dem 30. November an.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Pays Basque