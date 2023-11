Visite costumée du Château de Chamerolles Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois, 30 décembre 2023, Chilleurs-aux-Bois.

Chilleurs-aux-Bois,Loiret

Costumez vous pour visiter le château lors d’une visite ludique et amusante !.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 16:00:00. 5 EUR.

Route de Gallerand

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



Dress up for a fun-filled visit to the castle!

Disfrázate para una visita al castillo llena de diversión

Kostümieren Sie sich, um das Schloss bei einer spielerischen und unterhaltsamen Führung zu besichtigen!

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45