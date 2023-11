Spectacle de Noël « Fée du Pain » Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois, 28 décembre 2023, Chilleurs-aux-Bois.

Chilleurs-aux-Bois,Loiret

Un spectacle de Noël sur le pain et ses pouvoirs. Une belle histoire pour éviter de tomber dans le pétrin..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 15:30:00. 5 EUR.

Route de Gallerand

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



A Christmas show about bread and its powers. A beautiful story to help you avoid getting into trouble.

Un espectáculo navideño sobre el pan y sus poderes. Una gran historia para no meterse en líos.

Ein Weihnachtsstück über das Brot und seine Kräfte. Eine schöne Geschichte, die davor bewahrt, in Schwierigkeiten zu geraten.

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45