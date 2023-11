La cuisine à la Renaissance Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois, 27 décembre 2023, Chilleurs-aux-Bois.

Chilleurs-aux-Bois,Loiret

Après une découverte des aliments et de la cuisine Renaissance dans le château, les enfants confectionneront des fruits déguisés..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:00:00. 5 EUR.

Route de Gallerand

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



After learning about Renaissance food and cooking in the castle, children will make fruit in disguise.

Tras descubrir la comida renacentista y cocinar en el castillo, los niños harán frutas disfrazados.

Nach einer Entdeckung von Lebensmitteln und der Renaissanceküche im Schloss stellen die Kinder verkleidete Früchte her.

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45