Micro-visites du château de Chamerolles Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois, 16 septembre 2023, Chilleurs-aux-Bois.

Chilleurs-aux-Bois,Loiret

Micro-visites pour découvrir l’histoire du château et de ses parfums en quelques minutes..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . 5 EUR.

Route de Gallerand

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



Micro-visits to discover the history of the château and its perfumes in just a few minutes.

Micro-tours para descubrir la historia del castillo y sus perfumes en pocos minutos.

Mikro-Touren, um die Geschichte des Schlosses und seiner Parfüms in wenigen Minuten zu entdecken.

