JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Route de Gabian Roujan, 16 septembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Temps fort de tous les patrimoines, la 40ème édition des Journées du Patrimoine s’invite à Cassan de 10h à 19h samedi et dimanche. Visite guidée : Tarif spécial JEP 6€. Visite libre : 3.50€. Gratuité pour les moins de 12 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Route de Gabian

Roujan 34320 Hérault Occitanie



The 40th edition of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) takes place at Cassan from 10am to 7pm on Saturday and Sunday. Guided tour: Special JEP rate: 6? Self-guided tour: 3.50? Free for children under 12.

La 40ª edición de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio) se celebrará en Cassan de 10:00 a 19:00 el sábado y el domingo. Visita guiada: tarifa especial JEP: 6 €. Visita autoguiada: 3,50 euros. Gratis para menores de 12 años.

Die 40. Ausgabe der Tage des Kulturerbes (Journées du Patrimoine) findet am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 19.00 Uhr in Cassan statt. Geführte Besichtigung: Sonderpreis JEP 6? Freie Besichtigung: 3.50? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT AVANT-MONTS