CONCERT EUNSLEY PARK ET MAXIM STSURA Route de Gabian Roujan, 5 septembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Un duo de musiciens talentueux qui nous ravissent par leur douce et virtuose complicité à 20h30 au Château-Abbaye de Cassan. Au programme de ce concert, Ensley PARK, et Maksim STSURA s’accordent sur des œuvres de Brahms, Sarasate et Grieg. A l’ombre d’un arbre, le traiteur Sucré Salé de Colombières-sur-Orb vous propose son assiette de tapas et son dessert au tarif de 18€, sur réservation à 19h..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . .

Route de Gabian

Roujan 34320 Hérault Occitanie



A duo of talented musicians delight us with their gentle, virtuoso complicity at 8:30 pm at Château-Abbaye de Cassan. Ensley PARK and Maksim STSURA join forces on works by Brahms, Sarasate and Grieg. In the shade of a tree, Sucré Salé, a caterer based in Colombières-sur-Orb, offers a tapas platter and dessert for ?18, on reservation at 7pm.

Un dúo de músicos de talento que nos deleitará con su complicidad suave y virtuosa a las 20:30 h en el Château-Abbaye de Cassan. En el programa de este concierto, Ensley PARK y Maksim STSURA unen sus fuerzas en obras de Brahms, Sarasate y Grieg. A la sombra de un árbol, Sucré Salé, empresa de catering de Colombières-sur-Orb, servirá tapas y postres por 18 euros, previa reserva a las 19:00 h.

Ein Duo talentierter Musiker, die uns mit ihrer sanften und virtuosen Komplizenschaft um 20:30 Uhr im Château-Abbaye de Cassan begeistern. Auf dem Programm dieses Konzerts stehen Werke von Brahms, Sarasate und Grieg, die Ensley PARK und Maksim STSURA gemeinsam spielen. Im Schatten eines Baumes bietet Ihnen der Feinkosthändler Sucré Salé aus Colombières-sur-Orb einen Tapas-Teller mit Dessert zum Preis von 18? an.

