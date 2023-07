LES TEMPS DU PATRIMOINE – CASSAN RETOUR AU MOYEN ÂGE ! Route de Gabian Roujan, 25 juillet 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Mais comment vivaient les religieux à cette époque et d’où provenait leur richesse devenue proverbiale? Certains indices, à découvrir lors de la visite guidée de Ronan à 17h30 au Château-Abbaye de Cassan, permettent d’y répondre… Durée : 2h – Visite guidée gratuite, droit d’entrée à acquitter, nombre de place limité. Tarif : adulte : 8,80€, tarif réduit : 7.80€. Sur réservation..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Route de Gabian

Roujan 34320 Hérault Occitanie



But how did the monks live in those days, and where did their proverbial wealth come from? Certain clues, to be discovered during Ronan’s guided tour of Château-Abbaye de Cassan at 5.30pm, will help us answer these questions… Duration: 2h – Guided tour free of charge, admission fee payable, limited number of places. Price: adults: 8.80?, concessions: 7.80? Reservations required.

Pero, ¿cómo vivían los monjes en aquella época y de dónde procedía su proverbial riqueza? Algunas pistas, que se descubrirán durante la visita guiada de Ronan a las 17.30 h en el Château-Abbaye de Cassan, proporcionarán las respuestas… Duración: 2 horas – Visita guiada gratuita, entrada de pago, plazas limitadas. Precio: adultos: 8,80 euros, con descuento: 7,80 euros. Reserva obligatoria.

Aber wie lebten die Geistlichen zu dieser Zeit und woher kam ihr sprichwörtlicher Reichtum? Einige Hinweise, die Sie während Ronans Führung um 17:30 Uhr im Château-Abbaye de Cassan entdecken können, helfen Ihnen bei der Beantwortung dieser Fragen… Dauer: 2 Stunden – Kostenlose Führung, Eintrittsgebühr zu entrichten, begrenzte Anzahl von Plätzen. Preis: Erwachsene: 8,80 ?, ermäßigter Preis: 7,80 ? Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS