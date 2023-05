LES JEUDIS DE MAMIE JEANNE Route de Gabian, 27 juillet 2023, Fos.

Fos,Hérault

Au caveau de vente du domaine Ollier- Taillefer de 18h30 à 22h : Dégustations de millésimes anciens et en cours de nos vins AOP FAUGERES BIO. Petite restauration sur place : Tapas du terroir (charcuteries locales, pélardons du Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Balade dans le vignoble en 4×4 au coucher du soleil (places limitées). Réservation obligatoire.

2023-07-27

Route de Gabian

Fos 34320 Hérault Occitanie



At the Domaine Ollier- Taillefer sales cellar from 6.30pm to 10pm: Tastings of old and current vintages of our AOP FAUGERES BIO wines. On-site catering: local tapas (charcuterie, pélardons from Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Sunset 4×4 tour of the vineyards (places limited). Reservations required

En la bodega de venta del Domaine Ollier-Taillefer, de 18:30 a 22:00: degustación de añadas antiguas y actuales de nuestros vinos AOP FAUGERES BIO. Aperitivos in situ: tapas locales (charcutería local, Pélardons de Mas Rolland, Tartinades de Rue Traversette). Recorrido en 4×4 por los viñedos al atardecer (plazas limitadas). Reserva obligatoria

Im Verkaufskeller des Weinguts Ollier- Taillefer von 18.30 bis 22 Uhr: Verkostung alter und laufender Jahrgänge unserer Weine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung FAUGERES BIO. Kleine Verpflegung vor Ort: Tapas aus der Region (lokale Wurstwaren, Pélardons von Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Spaziergang durch die Weinberge im Geländewagen bei Sonnenuntergang (begrenzte Plätze). Reservierung erforderlich

