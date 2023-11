CAROLA ORTIZ ET QUENTIN KAYSER CONCERT EN DUO : LES VOIX DU HANDPAN ET DE LA CLARINETTE route de Frouzet Saint-Martin-de-Londres, 8 décembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Quentin Kayser et Carola Ortiz, deux artistes de renom, s’unissent pour vous offrir une performance éblouissante. Découvrez la magie du Handpan de Quentin Kayser, alliée aux sonorités captivantes du chant, de la clarinette et des percussions de Carola Ortiz..

2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. EUR.

route de Frouzet

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Renowned artists Quentin Kayser and Carola Ortiz join forces for a dazzling performance. Discover the magic of Quentin Kayser’s handpan, combined with the captivating sounds of Carola Ortiz’s vocals, clarinet and percussion.

Los renombrados artistas Quentin Kayser y Carola Ortiz unen sus fuerzas para ofrecerle una actuación deslumbrante. Descubre la magia del handpan de Quentin Kayser, combinada con los cautivadores sonidos de la voz, el clarinete y la percusión de Carola Ortiz.

Die beiden renommierten Künstler Quentin Kayser und Carola Ortiz haben sich zusammengetan, um Ihnen eine schillernde Performance zu bieten. Entdecken Sie die Magie von Quentin Kaysers Handpan, gepaart mit den fesselnden Klängen von Carola Ortiz’ Gesang, Klarinette und Percussion.

