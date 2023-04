LA BICYCLETTE GOURMANDE Route de Fouzilhon, 13 mai 2023, Magalas.

Balade de 22 km en VTT électrique (Magalas-Fouzilhon-Laurens) de 8h15 à 13h. Arrêts gourmands et dégustations sur le parcours. Rendez-vous à 8h15 au Moulin de Lène. Tarifs : 5€. Prêt de VTT électrique par l’office du tourisme en partenariat avec le Garage Lugans – Laurens. Inscription et paiement à l’office du tourisme à Magalas avant le 09 mai 2023..

Route de Fouzilhon

Magalas 34480 Hérault Occitanie



22 km electric mountain bike ride (Magalas-Fouzilhon-Laurens) from 8:15 am to 1 pm. Gourmet stops and tastings along the way. Meeting point at 8:15 am at the Moulin de Lène. Price : 5? Loan of electric mountain bikes by the tourist office in partnership with the Garage Lugans – Laurens. Registration and payment at the tourist office in Magalas before May 09, 2023.

Recorrido en bicicleta de montaña eléctrica de 22 km (Magalas-Fouzilhon-Laurens) de 8.15 a 13 h. Paradas gastronómicas y degustaciones a lo largo del recorrido. Punto de encuentro a las 8.15 h en el Moulin de Lène. Precio: 5? Préstamo de bicicletas eléctricas de montaña por la oficina de turismo en colaboración con Garage Lugans – Laurens. Inscripción y pago en la oficina de turismo de Magalas antes del 09 de mayo de 2023.

22 km lange Tour mit dem Elektro-Mountainbike (Magalas-Fouzilhon-Laurens) von 8:15 bis 13:00 Uhr. Schlemmerstopps und Verkostungen auf der Strecke. Treffpunkt um 8:15 Uhr an der Moulin de Lène. Preis: 5 ? Verleih von Elektro-Mountainbikes durch das Fremdenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit der Garage Lugans – Laurens. Anmeldung und Bezahlung im Tourismusbüro in Magalas vor dem 09. Mai 2023.

