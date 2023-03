Jeanne Added Route De Fos – RN 569 Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Jeanne Added Route De Fos – RN 569, 14 octobre 2023, Istres . Jeanne Added L’Usine Route De Fos – RN 569 Istres Bouches-du-Rhône Route De Fos – RN 569 L’Usine

2023-10-14 21:00:00 21:00:00 – 2023-10-14

C’est donc naturellement qu’on l’entend à nouveau ici en français : sa poésie à la fois intime et politique se distille dans les sillons de By Your Side. Parce que Jeanne goûte volontiers aux contrastes, la légendaire boîte à rythmes Linn LM-1 utilisée par Prince est convoquée sur l’album, également mué par l’admiration portée au songwriting de Joni Mitchell et au jazz de Keith Jarrett, période « live at Blue Note », où il cultivait « une essence, des chansons comme concentrées, nécessaires. » Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il en a toujours été ainsi, dès son premier album Be Sensational, paru en 2015. Depuis, la musicienne française a enregistré 2 albums +33 4 42 56 02 21 Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres

