Cluedo géant Route de Feuguerolles Vieux, 12 juillet 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine…

Saurez-vous retrouver l’assassin, l’arme du crime et le lieu du crime ?

Comme dans le célèbre jeu, menez l’enquête ! Jeu en équipe, sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle.Dès 8 ans, adulte accompagnateur obligatoire. Compris dans l’entrée au musée..

2023-07-12 à 15:30:00 ; fin : 2023-07-12 . .

Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



A murder was committed 2000 years ago in a Roman house?

Can you find the murderer, the murder weapon and the crime scene?

As in the famous game, lead the investigation! Team game on the remains of the Maison au Grand Péristyle. 8 years and over, accompanying adult compulsory. Museum admission included.

¿Se cometió un asesinato hace 2.000 años en una casa romana?

¿Puedes encontrar al asesino, el arma homicida y la escena del crimen?

Como en el famoso juego, ¡dirige la investigación! Juego en equipo sobre los restos de la Casa del Gran Peristilo. A partir de 8 años, acompañamiento obligatorio por parte de un adulto. Entrada al museo incluida.

Vor 2000 Jahren wurde in einem römischen Haus ein Mord begangen?

Kannst du den Mörder, die Mordwaffe und den Tatort finden?

Führen Sie die Ermittlungen wie in dem berühmten Spiel! Teamspiel auf den Überresten des Hauses mit dem großen Peristyl, ab 8 Jahren, erwachsene Begleitperson erforderlich. Im Museumseintritt enthalten.

