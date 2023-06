Balad’antique Route de Feuguerolles Vieux, 8 juillet 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Une balade dans le village de Vieux à la découverte de l’antique cité d’Aregenua !

Cette promenade est l’occasion de deviner les monuments disparus et de visiter les sites archéologiques en imaginant l’effervescence qui régnait dans cette ville il y a 2000 ans.

Tout public, à partir de 12 ans (adulte accompagnateur obligatoire)

Réservation sur le site du musée de Vieux-la-Romaine..

2023-07-08

Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Take a stroll through the village of Vieux to discover the ancient city of Aregenua!

On this walk, you’ll be able to guess which monuments have disappeared and visit archaeological sites, while imagining the hustle and bustle that reigned in this town 2,000 years ago.

Suitable for all ages 12 and up (accompanying adult compulsory)

Reservations on the Musée de Vieux-la-Romaine website.

Pasee por el pueblo de Vieux para descubrir la antigua ciudad de Aregenua

Este paseo le permitirá adivinar los monumentos desaparecidos y visitar los yacimientos arqueológicos, al tiempo que imagina el bullicio que reinaba en esta ciudad hace 2.000 años.

Apto para todas las edades, a partir de 12 años (acompañamiento obligatorio de un adulto)

Reserva en la web del museo Vieux-la-Romaine.

Ein Spaziergang durch das Dorf Vieux, um die antike Stadt Aregenua zu entdecken!

Dieser Spaziergang bietet die Gelegenheit, verschwundene Bauwerke zu erraten, archäologische Stätten zu besichtigen und sich vorzustellen, wie lebhaft es in dieser Stadt vor 2000 Jahren zuging.

Für alle Altersgruppen ab 12 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich)

Reservierung auf der Website des Museums von Vieux-la-Romaine.

