Vos fêtes de fin d'année avec l'auberge de Ker Roland Route de Férel 44410 Herbignac

Loire-Atlantique

Vos fêtes de fin d'année avec l'auberge de Ker Roland Vendredi 31 décembre 2021

Menu adulte: 70

Au menu de vos fêtes de fin d'année Menu du 31 décembre Amuse-bouches

Duo de saumon au sel et foie gras frais

Filet de bar au coulis de langoustine

Trou normand

Filet de canette aux shiitake et garnitures

Assiette de fromages affinés et salade

Dessert autour du chocolat et de la clémentine Prix TTC par personne : 70 €

Possibilité accord mets et vins en supplément : 18 € par personne (1 verre de vin blanc, 1 verre de vin rouge, 1 coupe de méthode traditionnelle). Toute l’équipe de l’Auberge de Ker Roland vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt ! Menu du 31 décembre – Auberge de Roland à Herbignac

Herbignac, Loire-Atlantique Route de Férel 44410 Herbignac

