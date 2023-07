SOIRÉES CAMARGUAISES D’ÉTÉ LES MARDIS AU DOMAINE DE FANGOUSE Route de Fangouse Lattes, 18 juillet 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Le domaine de Fangouse vous accueille en famille ou entre amis le temps d’une soirée au rythme des traditions camarguaises. Partagez animations taurines et équestres puis un repas camarguais dans l’ambiance décontractée d’une manade au cadre enchanteur et au son des guitares..

2023-07-18 19:00:00 fin : 2023-07-18 23:00:00. .

Route de Fangouse

Lattes 34970 Hérault Occitanie



The domain of Fangouse welcomes you in family or between friends the time of an evening to the rhythm of the Camargue traditions. Share bullfighting and equestrian activities and a Camargue meal in the relaxed atmosphere of a manade with an enchanting setting and the sound of guitars.

El Domaine de Fangouse recibe a familias y amigos para una velada de animación tradicional de Camarga. Disfrute de corridas de toros y actividades ecuestres, seguidas de una comida camarguesa en el ambiente relajado de una manada en un entorno encantador, al son de las guitarras.

Die Domaine de Fangouse empfängt Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden für einen Abend im Rhythmus der Camargue-Traditionen. Genießen Sie Stier- und Reitsportveranstaltungen und anschließend ein Camargue-Essen in der entspannten Atmosphäre einer Manade mit zauberhaftem Rahmen und Gitarrenklängen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT MONTPELLIER