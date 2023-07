Fête d’Autrefois Route de Falaise Saint-Pierre-des-Ifs, 15 juillet 2023, Saint-Pierre-des-Ifs.

Saint-Pierre-des-Ifs,Calvados

Fête d’Autrefois à Saint-Pierre-des-Ifs organisée par les anciens combattants de Saint-Pierre-des-Ifs / Saint-Désir

Le 15 juillet de 10h à 20h

Restauration sur place

Rassemblement de voitures anciennes

Venez tenter votre chance à de nombreux jeux anciens en famille.

Une Smartbox à gagner

Repas dansant le soir sur réservation – 19€ par personne

Réservation jusqu’au 9 juillet.

2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 20:00:00. .

Route de Falaise

Saint-Pierre-des-Ifs 14100 Calvados Normandie



Fête d’Autrefois à Saint-Pierre-des-Ifs organized by the Saint-Pierre-des-Ifs / Saint-Désir veterans’ group

July 15 from 10am to 8pm

Catering on site

Gathering of vintage cars

Come and try your luck at a number of vintage games for the whole family.

Win a Smartbox

Evening meal and dance on reservation – 19? per person

Reservations until July 9

Fiesta de Autrefois en Saint-Pierre-des-Ifs organizada por los veteranos de Saint-Pierre-des-Ifs / Saint-Désir

15 de julio de 10:00 a 20:00

Restauración in situ

Encuentro de coches de época

Venga a probar suerte en una serie de juegos familiares de antaño.

Gane una Smartbox

Cena y baile previa reserva – 19? por persona

Reservas hasta el 9 de julio

Fête d’Autrefois in Saint-Pierre-des-Ifs, organisiert von den Kriegsveteranen von Saint-Pierre-des-Ifs / Saint-Désir

Am 15. Juli von 10 bis 20 Uhr

Verpflegung vor Ort

Versammlung von Oldtimern

Versuchen Sie mit Ihrer Familie Ihr Glück bei zahlreichen alten Spielen.

Es gibt eine Smartbox zu gewinnen

Tanzessen am Abend (Reservierung erforderlich) – 19? pro Person

Reservierung bis zum 9. Juli

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité