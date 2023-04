Les Championnats de France VTT Enduro Route de Duranus Levens Levens Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

2023-04-22 – 2023-04-23

Alpes-Maritimes Levens . Les Championnats de France Enduro VTT 2023 ouvriront la saison Enduro le week-end des 22 et 23 avril sur les sentiers de Levens ! alexbalaud@yahoo.fr +33 6 07 93 23 46 Route de Duranus Halle du Rivet Levens

