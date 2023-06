Bourse aux vêtements et bourse aux jouets Route de Dun Chavannes, 11 juin 2023, Chavannes.

Chavannes,Cher

Cette bourse aux vêtements adultes et enfants ravirra les amateurs des bonnes affaires. Complétez votre garde-robe pour l’été à petit prix. Il y aura également une bourse aux jouets et articles de puériculture..

Dimanche 2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Route de Dun

Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire



This adult and children’s clothing fair will delight bargain hunters. Complete your summer wardrobe at low prices. There will also be a toy and childcare market.

Esta feria de ropa para adultos y niños hará las delicias de los cazadores de gangas. Complete su vestuario para el verano a precios bajos. También habrá un mercado de juguetes y puericultura.

Diese Börse für Erwachsenen- und Kinderkleidung wird alle Schnäppchenjäger begeistern. Ergänzen Sie Ihre Garderobe für den Sommer zu kleinen Preisen. Es wird auch eine Börse für Spielzeug und Babyartikel geben.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT LIGNIERES