Ciné rural à Chavannes Route de Dun, 13 avril 2023, Chavannes.

A une époque où tout va très (trop) vite, où les réseaux sociaux deviennent un mode de communication privilégié, et où l’individualisme tend à s’imposer, Eric Besnard propose « les choses simples », ce film à contre-courant qui prône le retour aux sources et à la contemplation..

Jeudi 2023-04-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-13 . 4.5 EUR.

Route de Dun

Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire



At a time when everything goes very (too) fast, when social networks become a privileged mode of communication, and when individualism tends to impose itself, Eric Besnard proposes « the simple things », this film against the current which advocates the return to the sources and to contemplation.

En una época en la que todo va (demasiado) deprisa, en la que las redes sociales se convierten en un modo privilegiado de comunicación y en la que el individualismo tiende a imponerse, Eric Besnard propone « les choses simples », una película que va a contracorriente y aboga por una vuelta a las raíces y a la contemplación.

In einer Zeit, in der alles sehr (zu) schnell geht, in der soziale Netzwerke zu einem bevorzugten Kommunikationsmittel werden und der Individualismus sich immer mehr durchsetzt, schlägt Eric Besnard « les choses simples » vor, diesen Film, der gegen den Strom schwimmt und die Rückkehr zu den Wurzeln und zur Kontemplation befürwortet.

