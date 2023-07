Golf de Champagne Route de Dormans Villers-Agron-Aiguizy, 1 juillet 2023, Villers-Agron-Aiguizy.

Villers-Agron-Aiguizy,Aisne

Entre Château-Thierry et Reims, en plein coeur de la vallée de la Marne, découvrez le Golf du Champagne.

Technique et bucolique, ce parcours de 18 trous épouse le relief d’un site naturel et sauvage où fleurs de jachère et fleurs des champs agrémentent le terrain de jolies taches de couleurs..

fin : . 52 EUR.

Route de Dormans

Villers-Agron-Aiguizy 02130 Aisne Hauts-de-France



Between Château-Thierry and Reims, in the heart of the Marne Valley, discover the Golf du Champagne.

This technical and bucolic 18-hole course follows the contours of a natural and wild site where fallow flowers and field flowers decorate the course with beautiful patches of color.

Entre Château-Thierry y Reims, en pleno valle del Marne, descubra el Golf du Champagne.

Este recorrido técnico y bucólico de 18 hoyos sigue los contornos de un paraje natural y salvaje donde las flores del barbecho y del campo decoran el campo con bonitas manchas de color.

Zwischen Château-Thierry und Reims, im Herzen des Marnetals, entdecken Sie den Golf du Champagne.

Dieser technisch anspruchsvolle und bukolische 18-Loch-Parcours folgt dem Relief einer natürlichen und wilden Landschaft, in der Brachland- und Feldblumen den Platz mit hübschen Farbtupfern verzieren.

Mise à jour le 2023-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne