Balaviris 2024

Vendredi 31 mai 2024, 20h00
route de domps, Eymoutiers (87)

Retrouvez les groupes invités les 31 mai et 1er juin 2024 à Balaviris! on aura la joie de danser au son de Bougnat sound, Trencadit, Planchée, Farem tot petar, Arquéthi, Plume et la Sylva! et bien sur comme chaque année, des animations, des ateliers, un marché d'artisans et de la bonne humeur!!!!!

la billetterie ouvrira début 2024, à suivre sur notre site www.lesbringuebalants.fr

source : événement Balaviris 2024 publié sur AgendaTrad

