Marché de Noël Route de Dieppe Anneville-sur-Scie, 9 décembre 2023, Anneville-sur-Scie.

Anneville-sur-Scie,Seine-Maritime

Les fêtes approchent à grand pas! Rendez-vous à la salle des fêtes d’Anneville-sur-Scie pour faire le plein d’idées cadeaux!

Le père Noël fera une apparition lors de la journée !.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Route de Dieppe Salle des Fêtes

Anneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The holidays are fast approaching! Meet us at the Anneville-sur-Scie village hall to stock up on gift ideas!

Santa Claus will make an appearance during the day!

¡Se acercan las vacaciones! Acérquese al ayuntamiento de Anneville-sur-Scie para hacer acopio de ideas para regalar

Papá Noel hará su aparición durante el día

Die Feiertage nähern sich mit großen Schritten! Wir treffen uns im Festsaal von Anneville-sur-Scie, um uns mit Geschenkideen einzudecken!

Der Weihnachtsmann wird an diesem Tag erscheinen!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux