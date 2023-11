Marché de Noël Route de Dax Cagnotte Catégories d’Évènement: Cagnotte

Landes Marché de Noël Route de Dax Cagnotte, 1 décembre 2023, Cagnotte. Cagnotte,Landes Marché de Noël organisé par l’APE.

Exposants, animations pour les enfants, idées cadeaux gourmandises..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

Route de Dax Salle des fêtes

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the APE.

Exhibitors, children’s entertainment, gourmet gift ideas. Mercado navideño organizado por la APE.

Expositores, entretenimiento para niños, ideas para regalos y delicatessen. Weihnachtsmarkt, organisiert von der EV.

