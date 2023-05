FESTIVAL CONVIVENCIA – ABLAYE CISSOKO ET CYRILLE BROTTO Route de Davejean, 11 juin 2023, Davejean.

Davejean,Aude

Chaque année au mois de juillet, le festival Convivencia investi lors de ses étapes, les différents villages bordant le Canal du Midi. Il propose une programmation autour des musiques du monde, avec des artistes venus des quatre coins du monde.

Rendez-vous à 17h pour découvrir le concert d’Ablaye Cissoko et Cyrille Britto. Ce duo franco-sénégalais nous entraîne dans un voyage spirituel, auquel la voix veloutée d’Ablaye Cissoko ajoute une touche aérienne, dans la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne.

Dès 16h, rendez-vous à la cave coopérative transformée en atelier par l’artiste Bob Morse, qui joue avec bois et métal pour en faire d’incroyables sculptures.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation par mail billetterie@ccrlcm.fr ou tél 04 68 27 03 35.

2023-06-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Route de Davejean

Davejean 11330 Aude Occitanie



Every year in July, the Convivencia festival invests during its stages, the various villages along the Canal du Midi. It offers a program of world music, with artists from all over the world.

Rendezvous at 5pm to discover the concert of Ablaye Cissoko and Cyrille Britto. This Franco-Senegalese duo takes us on a spiritual journey, to which Ablaye Cissoko’s velvety voice adds an airy touch, in the Mandingo tradition and the spirit of the European waltz.

From 4 pm, appointment at the cooperative cellar transformed into a workshop by the artist Bob Morse, who plays with wood and metal to make incredible sculptures.

Refreshment bar and small restaurant on the spot.

Reservation by email billetterie@ccrlcm.fr or phone 04 68 27 03 35

Cada año, en julio, se celebra el festival Convivencia en los distintos pueblos del Canal du Midi. Ofrece un programa basado en las músicas del mundo, con artistas de todo el planeta.

A las 17:00 h, podrá descubrir el concierto de Ablaye Cissoko y Cyrille Britto. Este dúo franco-senegalés nos embarca en un viaje espiritual, al que la aterciopelada voz de Ablaye Cissoko añade un toque aéreo, en la tradición mandinga y el espíritu del vals europeo.

A partir de las 16.00 horas, el artista Bob Morse transforma la bodega de la cooperativa en un taller, donde juega con la madera y el metal para crear increíbles esculturas.

Refrescos y tentempiés in situ.

Reservas por correo electrónico billetterie@ccrlcm.fr o tel 04 68 27 03 35

Das Festival Convivencia findet jedes Jahr im Juli in den verschiedenen Dörfern entlang des Canal du Midi statt. Das Festival bietet ein Programm rund um die Weltmusik mit Künstlern aus allen Teilen der Welt.

Um 17 Uhr findet ein Konzert von Ablaye Cissoko und Cyrille Britto statt. Dieses französisch-senegalesische Duo nimmt uns mit auf eine spirituelle Reise, der die samtige Stimme von Ablaye Cissoko eine luftige Note verleiht, in der Mandingo-Tradition und im Geist des europäischen Walzers.

Ab 16 Uhr treffen Sie sich in der Genossenschaftskellerei, die vom Künstler Bob Morse in ein Atelier verwandelt wurde. Er spielt mit Holz und Metall, um daraus unglaubliche Skulpturen zu machen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Reservierung per E-Mail billetterie@ccrlcm.fr oder Tel. 04 68 27 03 35

