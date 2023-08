Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Hilaire Route de creully Cairon, 16 septembre 2023, Cairon.

Cairon,Calvados

Visite de l’Eglise Saint-Hilaire après complète restauration, les vitraux ont été restaurés en 2022.

Source : JEP 2023.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Route de creully

Cairon 14610 Calvados Normandie



Visit Saint-Hilaire Church after complete restoration, the stained glass windows were restored in 2022.

Source : JEP 2023

Visite la iglesia de Saint-Hilaire después de su restauración completa, las vidrieras fueron restauradas en 2022.

Fuente : JEP 2023

Besichtigung der Kirche Saint-Hilaire nach der vollständigen Restaurierung. Die Glasfenster wurden 2022 restauriert.

Quelle: JEP 2023

