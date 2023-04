De ferme en ferme : Bruno Ramousse route de Craponne Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne Catégories d’Évènement: Bellevue-la-Montagne

Haute-Loire

De ferme en ferme : Bruno Ramousse route de Craponne, 29 avril 2023, Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne. Bellevue-la-Montagne ,Haute-Loire , Bellevue-la-Montagne De ferme en ferme : Bruno Ramousse Bruno Ramousse route de Craponne Bellevue-la-Montagne Haute-Loire route de Craponne Bruno Ramousse

2023-04-29 – 2023-04-30

route de Craponne Bruno Ramousse

Bellevue-la-Montagne

Haute-Loire Bellevue-la-Montagne . Venez découvrir mon métier passionnant d’éleveur sélectionneur de vaches de race limousine (race à viande), en filière Label Rouge et issue de l’agriculture raisonnée.

Vente de lentilles vertes du Puy (AOP) et viande au détail. sigalous@hotmail.fr +33 6 74 59 32 43 route de Craponne Bruno Ramousse Bellevue-la-Montagne

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Bellevue-la-Montagne, Haute-Loire Autres Lieu Bellevue-la-Montagne Adresse Bellevue-la-Montagne Haute-Loire route de Craponne Bruno Ramousse Ville Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville route de Craponne Bruno Ramousse Bellevue-la-Montagne

De ferme en ferme : Bruno Ramousse route de Craponne 2023-04-29 was last modified: by De ferme en ferme : Bruno Ramousse route de Craponne Bellevue-la-Montagne 29 avril 2023 Bellevue-la-Montagne Bruno Ramousse route de Craponne Bellevue-la-Montagne Haute-Loire Haute-Loire route de Craponne Bellevue-la-Montagne

Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne Haute-Loire