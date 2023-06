La grande foire Sainte-Croix de Lessay Route de Coutances Lessay, 8 septembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Après sa petite sœur Saint-Opportune, c’est la grande foire Sainte-Croix de Lessay qui se tiendra pour une nouvelle édition le 8, 9, 10 septembre 2023.

En cœur de bourg, chaque année elle attire 1500 exposants et 300 000 visiteurs venus de toute la France ! A partir de cette année, l’entrée de celle-ci sera payante à raison de 2 euros par personne pour tout le week-end : payante de 8h à 17h à 2 euros – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans puis pour tous après 17h – parkings gratuits à proximités avec la mise en place de QR pour retrouver facilement l’emplacement de sa voiture sur le champ de foire.

Sur place, vous retrouverez :

• 3 grandes allées de déballage.

• La fête foraine.

• De la restauration et l’allée des rôtisseurs.

• Des buvettes.

• De l’exposition (agricole, véhicules, remorques, habitat…).

• L’allée des vins.

• La Tente des Producteurs normands.

• Les artistes soudeurs.

• Village bois.

• Village des races normandes et câlinothérapie.

• Toilettes sèches.

• L’equibenne..

Vendredi 2023-09-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-09-10 23:30:00. .

Route de Coutances

Lessay 50430 Manche Normandie



Following in the footsteps of its sister fair Saint-Opportune, Lessay?s big fair Sainte-Croix will be held again on September 8, 9 and 10, 2023.

Located in the heart of the town, the fair attracts 1,500 exhibitors and 300,000 visitors from all over France! Starting this year, admission to the fair will be charged at a rate of 2 euros per person for the whole weekend: 2 euros from 8 a.m. to 5 p.m. ? free for children under 12, then free for everyone after 5 p.m. – free parking nearby, with QRs for easy location of cars on the fairgrounds.

On site, you’ll find :

? 3 large unpacking aisles.

? The funfair.

? Catering and rotisserie alley.

? Refreshment stands.

? Exhibitions (farming, vehicles, trailers, housing, etc.).

? Wine alley.

? The Norman Producers Tent.

welding artists.

wooden village.

norman breeds village and cuddle therapy.

dry toilets.

the equibenne.

Siguiendo los pasos de su feria hermana, Saint-Opportune, la gran feria de Lessay, Sainte-Croix, volverá en una nueva edición los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023.

Situada en el corazón de la ciudad, la feria atrae cada año a 1.500 expositores y 300.000 visitantes de toda Francia A partir de este año, la entrada a la feria tendrá un precio de 2 euros por persona para todo el fin de semana: 2 euros de 8.00 a 17.00 horas… gratis para los menores de 12 años, y gratis para todos a partir de las 17.00 horas. Aparcamientos gratuitos en las inmediaciones, con QR para localizar fácilmente su coche en el recinto ferial.

En el recinto, encontrará :

? 3 grandes pasillos de desembalaje.

? El parque de atracciones.

? Callejón de catering y asadores.

? Puestos de refrescos.

? Exposiciones (agrícolas, vehículos, remolques, viviendas, etc.).

? Vinoteca.

? La carpa de los productores normandos.

los artistas de la soldadura.

el pueblo de la madera.

aldea de razas normandas y terapia de mimos.

los baños secos.

la equibenne.

Nach seiner kleinen Schwester Saint-Opportune wird der große Jahrmarkt Sainte-Croix de Lessay am 8., 9. und 10. September 2023 erneut stattfinden.

Die Messe im Herzen der Stadt zieht jedes Jahr 1500 Aussteller und 300.000 Besucher aus ganz Frankreich an! Ab diesem Jahr wird der Eintritt für das gesamte Wochenende 2 Euro pro Person betragen: Von 8 bis 17 Uhr 2 Euro ? Kinder unter 12 Jahren sind frei, nach 17 Uhr alle.

Vor Ort finden Sie

? 3 große Auspackgassen.

? Die Kirmes.

? Gastronomie und die Allee der Brater.

? Getränkestände.

? Ausstellungen (Landwirtschaft, Fahrzeuge, Anhänger, Lebensräume usw.).

? Die Weinallee.

? Das Zelt der normannischen Produzenten.

die Schweißkünstler.

dorf aus Holz.

dorf der normannischen Rassen und Kuscheltherapie.

? trockene Toiletten.

die Equibenne.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche