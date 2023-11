Festival AlimenTerre Route de Cosne Boulleret, 16 novembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

« Notre avenir se joue dans nos assiettes »

Projection / débat « Tu nourriras le monde ».

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Route de Cosne

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



« Our future is in our plates » screening / debate

Screening / debate « You will feed the world »

« Nuestro futuro depende de lo que comamos

Proyección / debate « Tú alimentarás al mundo

« Unsere Zukunft liegt auf unseren Tellern »

Filmvorführung / Diskussion « Du sollst die Welt ernähren »

