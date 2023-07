Cet évènement est passé FÊTE MÉDIÉVALE, TOURNOI SAINT GEORGES Route de Corcieux Granges-Aumontzey Catégories d’Évènement: Granges-Aumontzey

Vosges FÊTE MÉDIÉVALE, TOURNOI SAINT GEORGES Route de Corcieux Granges-Aumontzey, 22 juillet 2023, Granges-Aumontzey. Granges-Aumontzey,Vosges Jeux en bois, animations, troubadours, archers, baptême de poney, marché artisanal, repas, danse, musique médiévale, forgerons, vieux métiers, cracheurs de feu…. Tout public

Samedi 2023-07-22 14:00:00 fin : 2023-07-22 22:00:00. 0 EUR.

Route de Corcieux Stade de Granges-Aumontzey

Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est



Wooden games, entertainment, troubadours, archers, pony rides, craft market, meals, dancing, medieval music, blacksmiths, old trades, fire-eaters… Juegos de madera, animaciones, trovadores, arqueros, paseos en poni, mercado artesanal, comida, danza, música medieval, herreros, oficios antiguos, tragafuegos… Holzspiele, Animationen, Troubadoure, Bogenschützen, Ponytaufe, Handwerksmarkt, Essen, Tanz, mittelalterliche Musik, Schmiede, alte Berufe, Feuerspucker…

