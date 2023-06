Repas des chiens Route de Cléré-les-Pins à Château-la-Vallière (D34) Cléré-les-Pins, 13 juillet 2023, Cléré-les-Pins.

Cléré-les-Pins,Indre-et-Loire

Trésor Renaissance au cœur d’une vaste forêt giboyeuse où Louis XI et Louis XIII chassaient régulièrement, le château de Champchevrier a su préserver la tradition de la vénerie.

Chaque jeudi de l’été, entre le 13 juillet et 17 août, venez assister à 16h au repas quotidien des 70 chiens de meute da.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Route de Cléré-les-Pins à Château-la-Vallière (D34)

Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A Renaissance treasure in the heart of a vast, game-filled forest, where Louis XI and Louis XIII regularly hunted, the Château de Champchevrier has preserved the tradition of hunting.

Every Thursday during the summer, from July 13 to August 17, come and watch the daily meal of the 70 pack dogs at 4pm

Tesoro renacentista en el corazón de un vasto bosque lleno de caza, donde Luis XI y Luis XIII cazaban regularmente, el castillo de Champchevrier ha conservado la tradición cinegética.

Todos los jueves de verano, entre el 13 de julio y el 17 de agosto, venga a ver la comida diaria de los 70 perros de la jauría a las 16:00 h

Das Schloss Champchevrier ist ein Renaissance-Schatz inmitten eines großen, wildreichen Waldes, in dem Ludwig XI. und Ludwig XIII. regelmäßig jagten, und hat die Tradition der Jagd bewahrt.

Jeden Donnerstag im Sommer, zwischen dem 13. Juli und dem 17. August, können Sie um 16 Uhr der täglichen Mahlzeit der 70 Hunde der Meute beiwohnen

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE