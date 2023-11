LE PÈRE-NOËL À BADABOUM PARC ! Route de Cholet Distré, 6 décembre 2023, Distré.

Distré,Maine-et-Loire

Envie de voir le Père-Noël avant le 25 décembre ? Alors viens à Badaboum Parc aux jours indiqués de 15h30 à 17h ! Tu pourras prendre des photos dans un décor de Noël et/ou avec le Père-Noël..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

Route de Cholet ZA du Champ Blanchard

Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Want to see Santa Claus before December 25? Then come to Badaboum Parc on the days indicated from 3.30 to 5 p.m.! You’ll be able to take photos in a Christmas setting and/or with Santa.

¿Quieres ver a Papá Noel antes del 25 de diciembre? Entonces venga al Badaboum Parc los días indicados de 15.30 a 17.00 horas Podrás hacerte fotos en un ambiente navideño y/o con Papá Noel.

Hast du Lust, den Weihnachtsmann vor dem 25. Dezember zu sehen? Dann komm an den angegebenen Tagen von 15:30 bis 17:00 Uhr in den Badaboum Parc! Du kannst Fotos in einer weihnachtlichen Kulisse und/oder mit dem Weihnachtsmann machen.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire