La Belle Affaire – Sapeurs pompiers de Langeais Route de Chemilly Langeais, 7 octobre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Centre de secours

Echangez avec les sapeurs-pompiers, et posez LES questions qui vous titillent ! Vous toucherez du doigt ce qu’est la mission opérationnelle de ces citoyens engagés au service des autres..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Route de Chemilly

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Emergency Center

Talk to the firefighters, and ask THE questions that tickle your fancy! You’ll get a real feel for the operational mission of these committed citizens in the service of others.

Centro de urgencias

Hable con los bomberos y hágales las preguntas que le apetezcan Te harás una idea real de la misión operativa de estos ciudadanos comprometidos.

Notrufzentrale

Tauschen Sie sich mit den Feuerwehrleuten aus und stellen Sie DIE Fragen, die Sie interessieren! Sie werden hautnah miterleben, was diese engagierten Bürger im Dienst für andere tun.

