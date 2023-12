Le bal des colibris Route de Chateauroux Luant, 10 février 2024, Luant.

Luant Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Bal trad avec Les Genoux et Duo Absynthe..

Bal trad avec Les Genoux et Duo Absynthe.

Pour les Oreilles et les pieds, il y aura Les Genoux et Duo Absinthe. Pour le Glouglou bière il y aura la Brasserie la Palisse, pour le Glouglou sans alcool comptez sur l’espace bio, pour les gourmands comptez sur le Food truck la route des Saveurs. Bal 100% local.

Repas partagé à partir de 19h, vous pouvez venir avec votre panier.

Un détail : Les Genoux sont au meilleur de leur forme entre midi et minuit…

Les Genoux, le groupe qui vous met sur les rotules !

10 EUR.

Route de Chateauroux

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par Destination Brenne