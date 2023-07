Soirée années 80 à Venesmes Route de Châteauneuf Venesmes, 12 août 2023, Venesmes.

Venesmes,Cher

Plongez dans les années 80 le temps d’une soirée avec les propriétaires du Restaurant Au Bon Coin à Venesmes..

Samedi 2023-08-12 19:15:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

Route de Châteauneuf

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the 80s for an evening with the owners of Restaurant Au Bon Coin in Venesmes.

Sumérjase en los años 80 en una velada con los propietarios del restaurante Au Bon Coin de Venesmes.

Tauchen Sie für einen Abend mit den Besitzern des Restaurants Au Bon Coin in Venesmes in die 80er Jahre ein.

Mise à jour le 2023-07-19 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER