2023-04-17 – 2023-04-17

Vendée . Dans le cadre du Réseau « Paysans de Nature », la ferme de Dixmerie développe des productions bio en viande et bientôt en légumes. Leur objectif est de proposer des produits locaux de qualité, tout en respectant la biodiversité, les ressources en eau, de l’air et du sol. Produire, se nourrir, préserver, protéger, apprendre : Hugues et Sophie vous proposent de réfléchir ensemble à un monde souhaitable pour demain ! Parking sur place Pas d’accès PMR Route de Chasnais Lieu-dit Dixmerie Triaize

