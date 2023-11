ATELIER COURONNE DE NOËL Route de Cessenon Saint-Chinian, 2 décembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Dernier atelier de l’année, pour l’AVENT, venez entre ami(e)s ou en famille réaliser votre couronne de Noël de A à Z !!

Tous les matériaux naturels sont fournis (branches, pommes de pin et feuillages) , à vous d’apporter vos décorations de noël (bougies, rubans, boules, guirlandes, oranges séchées, bâtons de cannelle, …), un sécateur et un pistolet à colle (si vous en avez).

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

Route de Cessenon

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Last workshop of the year, for ADVENT, come with friends or family to make your own Christmas wreath from A to Z!

All natural materials are provided (branches, pine cones and foliage), so bring your own Christmas decorations (candles, ribbons, baubles, tinsel, dried oranges, cinnamon sticks, etc.), pruning shears and glue gun (if you have them)

Para el último taller del año, ven a hacer tu propia corona navideña de la A a la Z con amigos o familiares

Se proporcionarán todos los materiales naturales (ramas, piñas y follaje), así que trae tus propios adornos navideños (velas, cintas, chucherías, espumillón, naranjas secas, palitos de canela, etc.), tijeras de podar y pistola de pegamento (si tienes)

Der letzte Workshop des Jahres, für den Advent, kommen Sie mit Freunden oder der Familie, um Ihren Weihnachtskranz von A bis Z zu machen!

Alle natürlichen Materialien werden zur Verfügung gestellt (Zweige, Tannenzapfen und Laub), Sie müssen nur Ihre Weihnachtsdekoration (Kerzen, Bänder, Kugeln, Girlanden, getrocknete Orangen, Zimtstangen, …), eine Gartenschere und eine Heißklebepistole (falls vorhanden) mitbringen

