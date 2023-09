ATELIER ET EXPOSITION : BIODIVERSITÉ, TOUS LES PETITS GESTES COMPTENT Route de Cessenon Saint-Chinian, 21 octobre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Journée sur le thème des « Biodiversité : tous les petits gestes comptent » le samedi 21 octobre de 10h à 17h..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Route de Cessenon

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Day on the theme of « Biodiversity: every little bit counts » on Saturday October 21 from 10am to 5pm.

Jornada sobre el tema « Biodiversidad: cada granito de arena cuenta », el sábado 21 de octubre de 10.00 a 17.00 horas.

Tag zum Thema « Biodiversität: Alle kleinen Gesten zählen » am Samstag, den 21. Oktober von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN