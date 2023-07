EARL La Fermette Route de Cauroy La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 12 juillet 2023, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy.

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy,Ardennes

Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h de mai à octobre.

fin : . .

Route de Cauroy

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est



Open from Monday to Friday 8am-12pm from May to October

Abierto de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 de mayo a octubre

Geöffnet Montag bis Freitag 8:00-12:00 Uhr von Mai bis Oktober

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme