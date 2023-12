Cet évènement est passé Animations de Noel à la Ferme d’Ellia Route de Caubesse Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2024-01-31 Pour les fêtes de fin d’année la Ferme d’Ellia vous propose une chasse au trésor !

Gouter fontaine au chocolat. Ouvert sur réservation..

Route de Caubesse

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

