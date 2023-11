Marché de Noël Créateurs et Gourmands Route de Castres Saint-Selve, 3 décembre 2023, Saint-Selve.

Saint-Selve,Gironde

Marché de Noel « Créateurs et Gourmands » de 10h à 18h organisé par le Comité des fêtes arts et culture à la salle polyvalente de Saint Selve.

À 16h, passage du père Noël avec un goutter offert par le comité des fêtes !

Restauration sur place, vente de crêpes et Buvette..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Route de Castres Salle Polyvalente de St Selve

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Créateurs et Gourmands » Christmas market from 10am to 6pm, organized by the Comité des fêtes arts et culture at the Salle polyvalente in Saint Selve.

At 4 p.m., Santa Claus passes by with a snack offered by the Comité des fêtes!

On-site catering, sale of crêpes and refreshments.

Mercado de Navidad « Créateurs et Gourmands » de 10.00 a 18.00 h, organizado por el Comité de Fiestas de las Artes y la Cultura en la sala polivalente de Saint Selve.

A las 16 h, Papá Noel pasará por allí con un tentempié ofrecido por el Comité de Fiestas

Catering in situ, venta de crepes y refrescos.

Weihnachtsmarkt « Créateurs et Gourmands » von 10 bis 18 Uhr, organisiert vom Comité des fêtes arts et culture in der Mehrzweckhalle von Saint Selve.

Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit einem vom Festkomitee angebotenen Goûter vorbei!

Restauration vor Ort, Verkauf von Crêpes und Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Montesquieu