Salon Bien être et Beauté Route de Castres Saint-Selve, 12 novembre 2023, Saint-Selve.

Saint-Selve,Gironde

Le salon du Bien être et Beauté à St Selve aura lieu à la Salle Polyvalente de 10h à 18h le 12 novembre.

Au programme, ateliers découvertes, restauration et buvette sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00.

Route de Castres Salle Polyvalente de St Selve

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Salon du Bien être et Beauté in St Selve will take place at the Salle Polyvalente from 10am to 6pm on November 12.

On the program: discovery workshops, food and refreshments on site.

La Feria del Bienestar y la Belleza de St Selve se celebrará en la Sala Polivalente de 10.00 a 18.00 horas el 12 de noviembre.

En el programa: talleres de descubrimiento, comida y refrescos in situ.

Die Messe für Wohlbefinden und Schönheit in St Selve findet am 12. November von 10 bis 18 Uhr in der Salle Polyvalente statt.

Auf dem Programm stehen Entdeckungsworkshops, Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Montesquieu