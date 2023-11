Jazz Magic Route de Castellet Saignon, 17 novembre 2023, Saignon.

Saignon,Vaucluse

Vertige visuel et musical autour d’un piano et d’un jeu de 52 cartes..

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 20:00:00. EUR.

Route de Castellet Salle des fêtes de Saignon

Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visual and musical vertigo around a piano and a deck of 52 cards.

Vértigo visual y musical en torno a un piano y una baraja de 52 cartas.

Visueller und musikalischer Schwindel rund um ein Klavier und ein Spiel mit 52 Karten.

