HORSE & MOON – HORSE AVENTURE Route de Carnas Saint-Bauzille-de-Montmel, 28 octobre 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-28 16:15:00

fin : 2023-10-28 19:15:00

Passer une balade à cheval unique sous le lever de pleine lune !

Après avoir été cherché votre cheval et l’avoir préparé, partez en connexion avec votre monture et vivez un moment unique. Départ de la balade sous le coucher de soleil et retour de nuit avec un petit apéritif partagé au retour..

Passer une balade à cheval unique sous le lever de pleine lune !

Après avoir été cherché votre cheval et l’avoir préparé, partez en connexion avec votre monture et vivez un moment unique. Départ de la balade sous le coucher de soleil et retour de nuit avec un petit apéritif partagé au retour.

Passer une balade à cheval unique sous le lever de pleine lune !

Après avoir été cherché votre cheval et l’avoir préparé, partez en connexion avec votre monture et vivez un moment unique. Départ de la balade sous le coucher de soleil et retour de nuit avec un petit apéritif partagé au retour.

EUR.

Route de Carnas

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-08-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP