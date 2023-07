HORSE & FIREWORKS Route de Carnas Saint-Bauzille-de-Montmel, 13 juillet 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Saint-Bauzille-de-Montmel,Hérault

A l’occasion de la Fête Nationale, Horse Aventure vous propose une expérience exceptionnelle au contact des chevaux.

Après avoir récupéré les chevaux et les avoir préparés, nous partirons ensemble à dos de cheval en fin de journée pour vivre un moment insolite..

2023-07-13 fin : 2023-07-14 . EUR.

Route de Carnas

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



For the Fête Nationale, Horse Aventure offers you an exceptional experience in contact with horses.

After collecting the horses and getting them ready, we’ll set off together on horseback at the end of the day for an unusual experience.

Con motivo de la Fiesta Nacional, Horse Aventure le propone una experiencia excepcional en contacto con los caballos.

Tras recoger a los caballos y ponerlos a punto, saldremos juntos a caballo al final del día para vivir una experiencia fuera de lo común.

Anlässlich des Nationalfeiertags bietet Ihnen Horse Aventure ein außergewöhnliches Erlebnis im Kontakt mit Pferden.

Nachdem Sie die Pferde abgeholt und vorbereitet haben, reiten wir am Ende des Tages gemeinsam auf dem Rücken der Pferde los, um einen ungewöhnlichen Moment zu erleben.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP