HORSE & MOON Route de Carnas, 5 mai 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Passer une balade à cheval unique sous le lever de pleine lune !

Après avoir été cherché votre cheval et l’avoir préparé, partez en connexion avec votre monture et vivez un moment unique. Départ de la balade sous le coucher de soleil et retour de nuit avec un petit apéritif partagé au retour..

2023-05-05 à 18:45:00 ; fin : 2023-05-05 21:45:00. EUR.

Route de Carnas

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



Enjoy a unique horseback ride under a full moonrise!

After having picked up your horse and having prepared it, leave in connection with your mount and live a unique moment. Start the ride under the sunset and return at night with a small aperitif shared on the way back.

Disfrute de un paseo a caballo único bajo la luna llena

Tras recoger a su caballo y prepararlo, podrá conectar con él y vivir un momento único. Comience el paseo bajo la puesta de sol y regrese por la noche con un pequeño aperitivo compartido en el camino de vuelta.

Verbringen Sie einen einzigartigen Ausritt unter dem aufgehenden Vollmond!

Nachdem Sie Ihr Pferd abgeholt und vorbereitet haben, reiten Sie los, um sich mit Ihrem Pferd zu verbinden und einen einzigartigen Moment zu erleben. Starten Sie den Ausritt unter Sonnenuntergang und kehren Sie bei Nacht zurück, mit einem kleinen gemeinsamen Aperitif auf dem Rückweg.

