RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : SOIRÉE TAPAS Route de Capestang Quarante, 6 juillet 2023, Quarante.

Quarante,Hérault

Tapas, live & wine !

A partir de 19h, dégustez des tapas accompagnés des vins du château et cocktails au rythme d’un groupe live sur la terrasse du château surplombant la piscine et les vignes.

Sur réservation uniquement.

2023-07-06 19:00:00 fin : 2023-07-06 23:00:00. EUR.

Route de Capestang

Quarante 34310 Hérault Occitanie



Tapas, live & wine!

From 7pm, enjoy tapas accompanied by château wines and cocktails to the rhythm of a live band on the château terrace overlooking the pool and vineyards.

Reservations required

Tapas, directo y vino

A partir de las 19:00, disfrute de tapas acompañadas de vinos del château y cócteles al ritmo de una banda en directo en la terraza del château con vistas a la piscina y los viñedos.

Sólo con reserva

Tapas, live & wine!

Ab 19 Uhr genießen Sie Tapas mit Weinen des Schlosses und Cocktails zum Rhythmus einer Live-Band auf der Schlossterrasse mit Blick auf den Pool und die Weinberge.

Nur mit Reservierung

