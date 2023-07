RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : WINE WALK – BALADE DANS LES VIGNES Route de Capestang Quarante, 4 juillet 2023, Quarante.

Quarante,Hérault

Wine Walk – Balade dans les vignes avec le château les Carrasses

Tous les mardis, de 10h à 12h, balade dans les vignes commentée avec dégustation de vins

Sur réservation.

2023-07-04 10:00:00 fin : 2023-07-04 12:00:00. EUR.

Route de Capestang

Quarante 34310 Hérault Occitanie



Wine Walk – Vineyard tour with Château les Carrasses

Every Tuesday, from 10am to 12pm, a guided wine walk with wine tasting

By reservation only

Paseo del vino – Un paseo por los viñedos con Château les Carrasses

Todos los martes de 10:00 a 12:00, paseo guiado por los viñedos con degustación de vinos

Sólo con reserva

Wine Walk – Spaziergang durch die Weinberge mit dem Château les Carrasses

Jeden Dienstag, von 10 bis 12 Uhr, kommentierter Spaziergang durch die Weinberge mit Weinprobe

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN